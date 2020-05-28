«Не вылезаю из кустов»: Галкин, вооружившись секатором, навел порядок в саду

Максим Галкин, несмотря на звездный статус, частенько занимается домашним хозяйством и ручным трудом. Он лично помогал в реставрации роскошной входной двери своего замка, нередко готовит вместе с детьми и женой Аллой Пугачевой и даже засветился в чистке слива в душе.

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На сей раз артист занялся садовыми работами. Вооружившись секатором, он взялся наводить красоту возле замка.

«Не вылезаю из кустов второй день, обрезаю сухие ветки, все лишнее, что наросло. Бульденеж (сорт калины, — прим. автора) освободил от какого-паразита, какой-то плющ обвивал, надо проследить, чтобы там тля не поселилась, как в прошлом году. Потом сирень освободил от всякого сухостоя», — рассказал Галкин в личном блоге.

На это цветущем кусте Максим решил заострить внимание – куст старый и очень разросшийся. Из него юморист пообещал сделать «настоящую бомбу».