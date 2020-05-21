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«Гарри, молодец!»: Галкин пришел в восторг от башни, возведенной сыном

Мальчик в очередной раз показал тягу к строительству.

«Гарри, молодец!»: Галкин пришел в восторг от башни, возведенной сыном
Максим Галкин и Алла Пугачева Фото Global look press.

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже не первый раз демонстрирует задатки инженера. Мальчик с ранних пор любит играть со строительными инструментами и возводить различные сооружения.

Недавно он построил башню выше человеческого роста из деревянных брусков от игры «Дженга».

«Фантастика!» — восхитился муж Пугачевой, увидев башню сына.

И вот наследник удивил вновь. На сей раз мальчик построил башню и целый город вокруг, используя разноцветный конструктор. Отец и на этот раз был немало впечатлен.

«Это Гарри построил? Молодец!» — воскликнул артист, заметив сооружение сына.

«Я на это не обращаю внимания, просто делаю», — равнодушно ответил ему наследник.

Отметим также, что в самоизоляции Галкин играет с детьми в футбол, помогает устраивать семейные концерты, готовит вместе с ними и Аллой Борисовной, организует квесты и эстафеты. В общем, семье явно не грустно в самоизоляции.

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