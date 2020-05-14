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«Незнамо какой день самоизоляции»: дети Галкина рассмешили Пугачеву артистичной импровизацией

Гарри и Лиза выступили в собственном концертном зале.

«Незнамо какой день самоизоляции»: дети Галкина рассмешили Пугачеву артистичной импровизацией
Алла Пугачева. Фото Global look press

В замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина есть собственный небольшой концертный зал. Основные выступающие здесь вовсе не Примадонна и знаменитый артист юмористического жанра, а их маленькие дети — близнецы Гарри и Лиза.

Дети явно обладают талантом своих родителей, а те, в свою очередь, гордятся ими и с удовольствием демонстрируют домашние концерты публике.

На этот раз Галкин показал в личном блоге ролик с зажигательным танцем Лизы под не менее энергичный аккомпанемент Гарри. Мальчик настолько воодушевился выступлением, что в какой-то момент подскочил на стульчик, выставил ногу вперед прямо на синтезатор и запел. За кадром заразительно захохотала Алла Борисовна.

«Шел незнамо какой день самоизоляции… Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная», — шутливо прокомментировал сюжет муж Пугачевой.

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