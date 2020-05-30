«Действие всегда спасает»: Бадоева рассказала о том, как справляется с плохим настроением

Жанна Бадоева поделилась с подписчиками неожиданным постом. Телеведущая отметила, что все вокруг привыкли считать ее легким человеком, который смотри на жизнь крайне позитивно. Но, как она сама говорит, и у нее случаются дни, когда все валится из рук.
«Что я делаю в такие моменты? Ну, во-первых, замыкаюсь, срываюсь на того, кто первый попадется, а потом много говорю или сплю, много сплю. И все проходит! Еще помогает если сменить место или действие», — дала совет Бадоева.
Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале отметила, что ее делают счастливой простые вещи. Ей достаточно выспаться, улыбнуться, поиграть с собакой и выпить чашку кофе, чтобы быть бодрой и заряженной на весь день хорошим настроением. И она умеет быстро переключить с плохого на хорошее.
«Еще помогает если сменить место или действие! Не обязательно уезжать, можно просто пойти куда-то, в другую комнату, встретиться с кем-то, даже не очень хорошим знакомым. Что-то нужно делать! Действие всегда спасает, а вот застой убивает», — написала Бадоева.