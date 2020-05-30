«Действие всегда спасает»: Бадоева рассказала о том, как справляется с плохим настроением

Телеведущая отмечает, что и у нее бывают неудачные дни, в которые все валится из рук.

Жанна Бадоева поделилась с подписчиками неожиданным постом. Телеведущая отметила, что все вокруг привыкли считать ее легким человеком, который смотри на жизнь крайне позитивно. Но, как она сама говорит, и у нее случаются дни, когда все валится из рук.

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале отметила, что ее делают счастливой простые вещи. Ей достаточно выспаться, улыбнуться, поиграть с собакой и выпить чашку кофе, чтобы быть бодрой и заряженной на весь день хорошим настроением. И она умеет быстро переключить с плохого на хорошее.