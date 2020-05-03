«Можем сорваться друг на друге»: Жанна Бадоева рассказала, как переживает карантин с мужем

Популярная телеведущая поделилась историями семейной жизни на карантине и впечатлениями от съемок в Италии. Жанна рассказала, что практически не ощущает влияния карантина. Бадоева, в интервью StarHit, отметила парадокс того, что по натуре она 100% домосед, а вот работа требует постоянных разъездов.

«Безусловно, от усталости, от напряжения, можем сорваться друг на друге, в этом плане я более вспыльчивый человек. Но всегда найдем выход из сложившейся ситуации. Все заканчивается тем, что начинаем громко смеяться, даже если до этого очень сильно поругались. В магазин все время ходит только муж, для меня никакого события в этом нет», — сказала телеведущая.

Так же Жанна поделилась впечатлениями от съемок в Италии в период пандемии. Бадоева рассказала, что на момент закрытия границ, она оказалась в США и два дня провела в аэропорту в ожидании вылета.

«Я застала начало эпидемии в Милане, там мы снимали «Жизнь других», после чего улетела на съемки в Америку. Тогда все выглядело как-то странно, к коронавирусу мало кто серьезно относился. Когда я оказалась в США, Италию закрыли: мне чудом удалось вернуться домой, просидев в аэропорту несколько дней. Вот тогда стало понятно, что все серьезно», — отметила звезда.

Несмотря на всемирную пандемию Жанна и ее продюсер Василий Мельничин, который является и супругом, продолжили съемки. Для телеведущей было очень важно осветить события, которые теперь по понятным причинам будут иметь историческое значение.