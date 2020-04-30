Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»

На этой неделе Жанна Бадоева и ее шоу «Жизнь других» отправилась в самые зараженные районы Италии, чтобы рассказать, как страна живет во время карантина.

«Это была очень тяжелая поездка»

Больше всего от коронавируса пострадали северные и центральные районы Италии – Тоскана, Флоренция, Сиена, Болонья, Милан, Бергамо и Верона. Вот туда мы и отправились на автомобиле, воспользовавшись журналистским разрешением на перемещение, вместе с моим мужем Василием, который по совместительству еще и продюсер шоу «Жизнь других».

Скажу честно, это была очень тяжелая поездка, поскольку абсолютно всю работу нам приходилось делать вдвоем – остальные члены съемочной группы из-за закрытых границ приехать в Италию не могли. Каждый день мы переезжали в новый город, гостиницы до сих пор закрыты, но хозяева квартир, которые мы бронировали, встречали нас с огромной радостью, ведь многие из них живут только за счет сдачи жилья.

Проблемы с едой!

Никогда бы не подумала, что у меня в Италии могут возникнуть проблемы с едой! Рестораны и кафе сейчас закрыты, в супермаркетах долгие очереди – один час, чтобы войти в магазин, и еще час, чтобы подойти к кассе. Всю неделю мы с Василием питались какими-то булками, и лишь один раз, когда остановились у друзей в Тоскане, они накормили нас горячей пастой.

В середине марта Европу облетело шокирующее видео, на котором вереница армейских грузовиков якобы вывозила из зараженного Бергамо трупы. Я посетила ту самую инфекционную больницу Бергамо и встретилась с главврачом, чтобы узнать от него правду, было ли то видео фейком.

Я встречалась с мэрами закрытых на карантин городов и с простыми жителями, которые уже больше двух месяцев не выходят из домов. Я спрашивала у них, о чем они думают, где берут силы, чтобы не сойти с ума от изоляции. Конечно, все ужасно устали, особенно родители с маленькими детьми, которым запрещены прогулки. Все с нетерпением ждут 4 мая, когда премьер-министр обещал дать первое послабление от карантина. Уже объявили официально, что 11 мая откроются салоны красоты. Итальянки спешно записываются к парикмахерам. Маленькая, но радость.

Воздух действительно стал чище

Я встречалась с экологами, которые показывали замеры чистоты воздуха и воды в больших городах. Воздух действительно стал чище. Да и количество ДТП значительно сократилось. Ходит редкий общественный транспорт, в который можно входить только в перчатках и в маске, к водителю приближаться нельзя. Из плюсов – нет контролеров, некому выписывать штрафы, но и пассажиров почти нет.

Во всех городах пустынно. Я ходила по улицам и площадям в полном одиночестве, и у меня перехватывало дыхание, я точно знала, что больше никогда не увижу Италию такой. На площади Дуомо в Милане, в Галерее Уффици во Флоренции, возле балкончика Джульетты в Вероне в любую погоду, в дождь и снег всегда были толпы туристов. Теперь там безлюдно и очень, очень тоскливо.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15