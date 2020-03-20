«Самое большое потрясение»: Бадоева расплакалась на съемках передачи «Жизнь других»

Телеведущая Жанна Бадоева расплакалась на съемках передачи «Жизнь других». В новом выпуске она отправилась в Аргентину, где по традиции познакомилась с местными жителями и их укладом. Так, Бадоева выяснила, что, несмотря на постоянно растущие цены в стране, люди стараются не экономить на собственных детях: аргентинцы с размахом отмечают 15-летие своих наследников, покупая им дорогие наряды, заказывая диджеев и призывая тысячу гостей.

Самой популярной профессией среди местных является выгульщик собак. Работать ими могут даже дети и люди, у которых пока нет высшего образования. Выгульщики всегда востребованы и популярны, поскольку каждая вторая семья в Аргентине держит дома домашних животных. Зарабатывают такие специалисты даже больше, чем офисные клерки, — около 47 тысяч рублей.

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Стоит отметить, что далеко не у всего населения страны жизнь здесь складывается благополучно. Так, Бадоева успела посетить бедный район трущоб, в котором люди в буквальном смысле живут под эстакадой в незаконно возведенных домах без полноценного электричества и вентиляции.

Однако сильнее всего ее все же шокировало пребывание в благотворительном фонде по поиску детей, которые пропали из-за военной диктатуры. Пообщавшись с основательницей фонда, Жанна расплакалась: так сильно ее задели истории тех, кто был тайно похищен у своих родственников.