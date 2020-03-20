«Самое большое потрясение»: Бадоева расплакалась на съемках передачи «Жизнь других»

Телеведущая Жанна Бадоева расплакалась на съемках передачи «Жизнь других». В новом выпуске она отправилась в Аргентину, где по традиции познакомилась с местными жителями и их укладом. Так, Бадоева выяснила, что, несмотря на постоянно растущие цены в стране, люди стараются не экономить на собственных детях: аргентинцы с размахом отмечают 15-летие своих наследников, покупая им дорогие наряды, заказывая диджеев и призывая тысячу гостей.
Самой популярной профессией среди местных является выгульщик собак. Работать ими могут даже дети и люди, у которых пока нет высшего образования. Выгульщики всегда востребованы и популярны, поскольку каждая вторая семья в Аргентине держит дома домашних животных. Зарабатывают такие специалисты даже больше, чем офисные клерки, — около 47 тысяч рублей.
Стоит отметить, что далеко не у всего населения страны жизнь здесь складывается благополучно. Так, Бадоева успела посетить бедный район трущоб, в котором люди в буквальном смысле живут под эстакадой в незаконно возведенных домах без полноценного электричества и вентиляции.
Однако сильнее всего ее все же шокировало пребывание в благотворительном фонде по поиску детей, которые пропали из-за военной диктатуры. Пообщавшись с основательницей фонда, Жанна расплакалась: так сильно ее задели истории тех, кто был тайно похищен у своих родственников.
«Знакомство с ней стало самым большим потрясением для меня. Детей репрессированных, как котят, раздавали семьям военных, угодных власти. Сорок лет бабушки разыскивали своих внуков. Из 500 пропавших детей нашли 138. Это очень тяжелая, болезненная страница аргентинской истории, о ней невозможно говорить без слез», — отметила она.