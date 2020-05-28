«Приходит 50-100 тысяч подписчиков»: Рудковская рассказала, зачем организовала розыгрыш призов в Instagram

Яна Рудковская решила не терять время на карантине. Она стала больше сил вкладывать в развитие своей страницы в Instagram. Первое время продюсер участвовала в челленджах и снимала забавные видео с членами семьи. Также блондинка усиленно стала вести свою рубрику «Завтраки». А месяц назад светская львица вместе с другими знаменитостями запустила розыгрыш призов. Она стала дарить вещи из своего гардероба, а также деньги.

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На днях Рудковская и другие организаторы опубликовали снимки, на которых позируют с арбузами. Они объявили об очередном конкурсе. Почти одинаковые снимки вывели из себя адвоката Катю Гордон. Она заявила, что такие звезды, как Рудковская, наживаются на доверчивых людях. В списке оказались также Ксения Бородина, Лена Темникова, Рита Дакота, Наталья Якимчик и другие известные персоны. Примечательно, что с начал запуска конкурса возросло количество «миллионниц» в Instagram. Существенный прирост был у участницы этого конкурса Надежды Серовой, у которой теперь 4, 8 миллиона фолловеров.

На многочисленные вопросы, зачем вообще нужны такие конкурсы звездам, ответила Яна Рудковская.

«Объясняю всем , что это не гив (конкурс в соцсети с раздачей призов. — Прим. ред.), а круг и обмен аудиторией между участниками, которых согласовывают заранее. С розыгрышем денежных призов от спонсоров, которые зашли в этот круг с нами, но с более маленькой аудиторией. Понятно, что многим нужна, например, моя аудитория, кому-то — аудитория Натальи Якимчик, кому-то — Лены Темниковой или еще кого-то», — пояснила звезда.

По ее словам, она занялась этим делом, чтобы привлечь на свою страницу блогеров-мамочек. Ей это выгодно, так как в скором будущем у нее состоятся ледовые шоу, а билеты на такие мероприятия чаще всего покупают родители детей.

«Сколько приходит — от 50–100 тысяч подписчиков, а вот остается у всех по-разному! Если нравится твой контент в «Инстаграме» — остается 70 процентов, так что главное — не привлечь, а главное — сделать так, чтобы они остались», — добавила Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира».

Она подчеркнула, что розыгрыши честные и подтасовывать их итоги организаторам нет смысла. Также девушка видит плюс в том, что люди очень рады и даже плачут от счастья, получая заветные призы.