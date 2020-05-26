Акцент на ноги: Рудковская в платье с юбкой солнце-клеш станцевала с Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в отличие от многих знаменитостей, которые в период самоизоляции «ударились» в готовку или проведение генеральных уборок в своих загородных домах — советует поклонникам присоединяться к ее челленджам. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, светская львица исполнила ламбаду с Евгением Плющенко, предложив фанатам «танцевать бедрами». Олимпийский чемпион продемонстрировав несколько хореографических па.

На этот раз Яна устроила дома импровизированную дискотеку. К звездным родителям присоединился и Гном Гномыч, который как и страшие наследники бизнесвумен — пасынок Андрей и сын Николай (От брака с Виктором Батуриным, — Прим. ред.) сидит дома. Рудковская считает, что даже на «карантинных» каникулах можно найти развлечение для всей семьи. Однако танцевать с родителями из всех сыновей музыкального продюсера готов только семилетний Саша Плющенко.

Перед объективом фотокамеры Яна предстала в приталенном мини-платье с юбкой солнце-клеш, сделав акцент на ногах. Образ светской львицы дополнили туфли с «золотой» отделкой. Ранее супруга Евгения Плющенко устраивала для поклонников онлайн экскурсию в Stories, показывая как обустроена ее гардеробная. Так, у возлюбленной фигуриста есть отдельные стеллажи под дизайнерские сумочки от Chanel, туфли и вечерние туалеты. Свои украшения, и в частности бижутерию знаменитость хранить в раскладном сундуке. По словам Яны, она не прочь подарить мужу дочку. Ведь в будущем ей нужно будет передать кому-то все своим наряды.