«Если Прилучный бьет, то нужно наказывать»: Гордон готова помочь Муцениеце развестись

По словам правозащитницы, она не ставит под сомнения слова актрисы о побоях мужа.

Правозащитница Екатерина Гордон в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что готова помочь актрисе Агате Муцениеце развестись с мужем актером Павлом Прилучным и отсудить у него часть имущества. Напомним, что недавно Муцениеце рассказала на всю страну, как муж издевается над ней и в период пандемии выгоняет ее с детьми на улицу.

«Не важно, на кого в браке был записан тот или иной объект недвижимости. Он в любом случае будет подлежать разделу. Но если вдруг окажется, что, к примеру, дом был оформлен на маму Прилучного, вот тогда начнутся сложности». Екатерина Гордон

Как сказала Гордон, она не ставит под сомнения слова Агаты. Она призвала ее действовать.

«Если делаешь такие заявления, то нужно их фиксировать. Привлекать полицию, что конкретно произошло. Смотреть есть ли свидетели. Есть ли царапины, синяки. Обращаться к врачу. Если действительно Прилучный бьет, то нужно наказывать», — заметила Гордон.