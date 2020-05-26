«Стиль в каждом миллиметре»: Рудковская украсила свой утренний стол вазами за сотни тысяч рублей

Популярная Instagram-дива и продюсер Яна Рудковская после небольшого перерыва возобновила популярную рубрику с завтраками в соцсети. Известная блондинка регулярно публикует снимки своего изысканного утреннего стола, поражая воображение подписчиков и вызывая зависть у хейтеров.

На этот раз Рудковская опубликовала снимок стола, который сервировала в розовых тонах. Сама Рудковская назвала этот завтрак конфетным. Неизменным атрибутом роскошной сервировки стали цветы.

«Вместе с пионами и гортензиями использовали декоративные ананасы, — сняла на видео стол Рудковская. И добавила, указав на вазы: «Это LALIQUE самого большого размера вазочка. Очень симпатично, такой веселенький, конфетный завтрак».

Вазы, на которых акцентировала внимание подписчиков Рудковская, выполнены из матового хрусталя. На столе у светской львицы красуется французский LALIQUE Bacchantes, цена которого за большую вазу составляет почти 400 тысяч рублей. Подписчики оценили милую эффектную сервировку любимицы.

«Стиль он или есть или его нет….здесь он есть в каждом миллиметре!!!», «Очень красиво! Такие краски!», «Красиво и стильно!», «Мне очень нравится эта рубрика!» — прокомментировали некоторые фанаты.

Кстати, это Instagram-рубрика у Рудковской, по ее признанию, — самая востребованная и комментируемая. Благодаря чему ей посчастливилось заключить серьезный рекламный контракт в самоизоляции.