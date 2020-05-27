«Не скучает»: подросший сын Овечкина устроил дома танцы, пока Шубская находится в роддоме

Александр Овечкин счастлив в браке с Анастасией Шубской. Об их пышной свадьбе в 2017 году, кажется, знали все. Даже президент РФ Владимир Путин поздравил пару по телефону. Однако живет прославленный спортсмен в США. Именно там на свет появился его первенец — сын Сергей. Малышу скоро исполнится два года. Этот праздник он уже будет отмечать со своим братом. 27 мая Шубская родила второго ребенка — сына Илью.

больше по теме Элегантная мама: беременная Шубская подчеркнула большой живот бархатным платьем миди Жена Александра Овечкина позировала в ванной комнате.

Снимком из роддома с малышом поделился Овечкин. Хоккеист находился рядом с возлюбленной. Примечательно, что добиралась пара до клиники по затопленным улицам. Поклонники стали переживать, с кем остался полуторагодовалый наследник пары, пока родители отсутствуют. Как оказалось, за мальчиком приглядывает его дядя Михаил. Он прислал молодой маме видео, как Сережа в футболке и подгузнике задорно танцует.

«Тем временем наш старшенький со своим дядей Мишей не скучает», — написала в соцсети Анастасия.

Многие поклонники восхитились подросшим малышом супругов. Весь день Овечкин и Шубская принимали поздравления с пополнением. Напомним, пара объявила, что ждет второго мальчика, в феврале этого года. Тогда они устроили традиционную вечеринку в честь будущего ребенка. Буквально за день до родов Анастасия поделилась снимком, на котором позировала в облегающем платье, демонстрируя большой живот.