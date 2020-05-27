«Спасибо, любимая!»: Овечкин и Шубская стали родителями второй раз

Как и ожидалось, на свет появился еще один мальчик.

27 мая у знаменитого хоккеиста Александра Овечкина и его супруги, модели и актрисы Анастасии Шубской, родился сын. О счастливой новости они сообщили в своих личных блогах. Как и ожидалось, на свет появился мальчик. Влюбленные решили назвать его Ильей.

больше по теме Тренд сезона: Хилькевич вслед за Бузовой и Каменских выбрала лимонный цвет Отечественные звезды повально переодеваются в одежду именно этого оттенка.

«Спасибо тебе, моя любимая Настя, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый», — написал спортсмен под обнародованной фотографией из роддома.

Как рассказала Анастасия, малыш появился на свет довольно крупным и высоким. Не удивительно, ведь его папа тоже не маленький – 1 м 90 см! Рост малыша – 55 см, вес – 3 кг 800 гр.

«Мы самые счастливые!» — поддержала мужа Шубская.

Напомним, у пары уже есть сын Сережа, первый наследник у них появился 18 августа 2018 года. Несмотря на его юный возраст, отец уже занимается с ним хоккеем. Также часто ребенок смотрит вместе с папой состязания по телевизору.