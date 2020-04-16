«Стрелки, смоки, макияж без макияжа»: Шубская предстала в трех образах после общения с визажистом

Модель Анастасия Шубская в Instagram заявила, что закончились ее уроки онлайн у звездного визажиста Ирины Митрошкиной. Как отметила супруга хоккеиста Александра Овечкина, она узнала много нового для себя. Кстати, именно с этим визажистом она сотрудничает уже 12 лет.

«Каждый раз нам столько нужно обсудить за время макияжа, что успеваю я только посмотреть конечный результат. А вообще крашусь я крайне редко, только на мероприятия! Итак, 3 образа: 1) «стрелки», 2) «смоки», 3) «макияж без макияжа». Какой вариант вам ближе?» Анастасия Шубская

Отметим, что в комментариях отметилась супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская. На ее взгляд, младшей дочери актрисы Веры Глаголевой больше всего подходит образ «макияж без макияжа».

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Добавим, что Анастасия Шубская сейчас находится на самоизоляции со своей семьей в Америке. В недалеком будущем супруга хоккеиста должна подарить ему второго ребенка.