Элегантная мама: беременная Шубская подчеркнула большой живот бархатным платьем миди

Александр Овечкин состоит в браке с дочкой Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Девушка обладает необычайной красотой. После пышной свадьбы пара стала жить в США, так как там тренируется хоккеист со своей командой из НХЛ. У влюбленных подрастает сын Сергей. Этим летом мальчику исполнится два года. А недавно пара объявила, что в их семье снова грядет пополнение. На традиционной вечеринке в честь будущего ребенка было объявлено, что они ждут еще одного мальчика.

А так как в США бушует коронавирус, уже больше двух месяцев супруги не покидают свой особняк. Однако у них там есть свой тренажерный зал и даже бассейн с видом на море, поэтому их самоизоляция проходит лучше, чем можно представить. Шубская покидает дом только ради поездок на осмотр к врачу. По всей видимости, пополнение в семье произойдет уже совсем скоро. На новом фото Анастасия предстала в облегающем силуэтном платье синего цвета. Бархатный наряд с разрезом от бедра подчеркнул внушительных размеров живот девушки.

Жена Овечкина была без макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок. Благодаря солнечным процедурам, которые она принимала, пока супруг резвился с сыном в бассейне на днях, ее кожа приобрела золотистый оттенок. Анастасия позировала в просторной ванной комнате. К слову, она только вернулась из города, где улицы прилично затопило после продолжительного дождя. Однако на машине девушка легко добралась домой.