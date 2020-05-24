«Эспрессо с мятой и шоколадом»: Бадоева рассказала про любимый кофе

Телеведущая поделилась, как она отдыхает после командировок.

Жанна Бадоева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала о своем любимом кофе. Телеведущая высказала мнение, что эспрессо с мятой и шоколадом — лучший напиток, который она пробовала. При этом Жанна отметила, что она предпочитает кофе без добавления сахара.

«Сочетание горького кофе и сладкого горячего мусса потрясающе», — написала звезда.

Также Бадоева рассказала, как проводит время после очередных съемок новой серии «Жизнь других». Телеведущая может неделю не выходить из дома. Жанна отмечает, что после поездки ей необходимы восстановление и отдых, только после этого она может полностью посвящать себя придумке нового сценария.

«Я неделю могу не выходить из дома. Поэтому сегодня ленивый день, а вы как собираетесь его провести?», — спросила у поклонников Жанна.

Многие поклонники Бадоевой высказали мнение, что они с нетерпением ждут выхода новой серии «Жизнь других» и воскресенье у них начинается именно с просмотра телепередачи про путешествия с Жанной.