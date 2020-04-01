«Ели и спали на ходу»: Бобунец вернулся на Урал после путешествия по стране

Как отметил известный музыкант, он преодолел за несколько дней 2900 километров.

Бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец в Instagram рассказал, что, когда в стране ввели карантин из-за пандемии коронавируса, он оказался вдали от родного Екатеринбурга. В итоге добираться до столицы Среднего Урала музыканту пришлось на автомобиле. Он проехал за несколько дней 2900 километров.

«Последние двое суток в пути останавливались только залить бензин. Ели и спали на ходу. Дезинфицировались самодельным антисептиком — из смеси чачи, глицерина и перекиси водорода. Страна наша велика и красива. Дороги — в целом норм. Спорт-режим — это круто. Доехали «без гвоздя и жезла», хотя повидали разные ситуации в дороге». Сергей Бобунец

Как отметил звездный исполнитель, сейчас он садится на две недели на полную самоизоляцию. Скучать музыканту не придется. Он будет писать песни и разбираться с накопившимися делами.

По словам Сергея Бобунца, сейчас каждый житель нашей страны должен беречь себя и своих близких. Он посоветовал всем заниматься здоровьем, семьей и творчеством.