«Даже можем поцеловаться»: Тарасова не стала скрывать, что уважает Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР подметила, что Этери Георгиевна «помешана» на фигурном катании. И это стало делом ее жизни.

В недавнем интервью бывшая наставница Алексея Ягудина заявила, что ее отношения с Этери Георгиевной едва ли можно назвать сложными. При этом, заслуженный тренер СССР не стала отрицать наличие кое-каких разногласий. Однако вдаваться в подробности Татьяна Анатольевна не стала. По словам Тарасовой, наставница 17-летней Алины Загитовой работает сенсационно. Так, фигуристка из ее тренерского штаба — Анна Щербакова — уже освоила четверные прыжки. По этой причине Татьяна Анатольевна не видит смысла вмешиваться в работу Тутберидзе, каким-то образом критиковать ее методы тренировок. Этери Георгиевну экс-наставница Алексея Ягудина считает уникумом.

Кроме того, Татьяна Анатольевна уточнила, что она не так часто видится с Тутберидзе. Но при встрече они всегда здороваются друг с другом. И могут даже поцеловаться. Заслуженный тренер СССР не стала скрывать, что уважает наставницу Алины Загитовой. Ко всему прочему, Тарасова считает, что Этери Георгиевна «помешана» на фигурном катании. И в этом нет ничего предосудительного.

«Да, общаемся: «Здрасьте, до свидания». Но вообще можем поговорить. Я всегда ее поздравляю, и даже можем поцеловаться. Я очень ее уважаю. Видно, что она помешанный человек на фигурке», — приводит РБК слова Татьяны Тарасовой.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе покинула «русская ракета» Александра Трусова. Также сообщается, что фигуристка будет тренироваться у Евгения Плющенко.