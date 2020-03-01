По-весеннему: Загитова предстала на фото в кроп-топе и лимонной ветровке

Подопечная Этери Тутберидзе в первый день марта поделилась с поклонниками свежими снимками в Instagram.

17-летняя подопечная Этери Тутберидзе в первое воскресенье весны предстала в кроп-топе, облегающих брюках по фигуре и лимонной ветровке. Образ Алины Загитовой дополнили бежевые угги с меховыми помпонами. Не забыла олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане и об аксессуара — солнцезащитных очках. На личной страничке в Instagram фигуристка опубликовала свежие снимки, признавшись, что она пребывает в хорошем настроение.

«Весна… Ура! Солнце», — отметила Алина.

Ранее спортсменка поздравила свою наставницу с днем рождения. Еще 24 февраля Этери Тутберидзе отпраздновала 46-летие. Несмотря на то, что Алина объявила о приостановке спортивной карьеры, фигуристка подметила, что очень благодарна судьбе за то, что она свела ее с именитым тренером. Загитова не скрывает: вместе с Этери Георгиевной они завоевали немало медалей и побед, но вместе с тем были и сложные моменты.

«Вы всегда учите на своем примере, что надо идти только вперед! Никогда не останавливаться, работать, быть сильной, красивой и целеустремленной!» — добавила Алина.

Примечательно, что подопечная Этери Тутберидзе этой зимой впервые выступила в ледовом мюзикле вместе с Татьяной Навкой, мужем актрисы Анастасии Заворотнюк, Петром Чернышевым, и другими спортсменами. С олимпийской чемпионкой в шоу дебютировала и пятилетняя дочка Дмитрия Пескова — Надежда.