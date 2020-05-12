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«Силы духа и здоровья»: Мейхер-Грановская пожелала мужу Брежневой взаимной любви

В 2015 году музыкальный продюсер сыграл тайну свадьбу с экс-солисткой группы «ВИА Гра».

«Силы духа и здоровья»: Мейхер-Грановская пожелала мужу Брежневой взаимной любви
Надежда Мейхер-Грановская и Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

11 мая музыкальный продюсер Константин Меладзе отпраздновал свое 57-летие. Одной из первых возлюбленного с днем рождения поздравила его супруга, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Украинская исполнительница назвала мужа гением, дав понять, что она гордится своей второй половинкой. Не секрет для многих, что Меладзе старше певицы на девятнадцать лет.

При этом супругам удалось построить гармоничные отношения. К поздравлениям артистки присоединилась и Надежда Мейхер-Грановская, которая также пела в «золотом составе» группы. Примечательно, что поп-исполнительница пожелала имениннику взаимной любви и вдохновения.

Напомним, что Константин Меладзе еще в 2015 году сыграл тайную свадьбу с Верой Брежневой. Супруги каждую свободную минуту проводят вместе. Избранница музыкального продюсера не раз говорила, что во всем советуется с мужем, доверяя его суждениям. Примечательно, что супруг Веры сумел найти общий язык и с ее наследницами: 19-летней Соней и десятилетней Сарой.

Певица Вера Брежнева и ее супруг Константин Меладзе
Вера Брежнева считает, что ее отношения с мужем не должны становится достоянием общественности. Фото: кадр из видео, Instagram.com/ververa

«Костя! С днем рождения! Силы духа! Крепкого здоровья, взаимной любви! Вдохновения», — отметила Надежда.

В интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала Вера Брежнева объяснила, почему она не распространяется о личной жизни. Певица подметила, что не хочет привлекать к своей семье повышенное внимание поклонников и прессы. Экс-солистка группы «ВИА Гра» уточнила, что все нежные слова она может сказать мужу лично, не выставляя свои чувства напоказ в микроблоге.

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