Брежнева поздравила Константина Меладзе с 57-летием, назвав его гением

Вера Брежнева поздравила мужа с 57-летием. Музыкальный продюсер Константин Меладзе появился на свет 11 мая 1963 года в Батуми. Примечательно, что экс-солистка группы «ВИА Гра» назвала своего возлюбленного гением.

В одном из интервью поп-исполнительница уточнила, что часто советуется со своей второй половинкой по тому или иному вопросу и в спорных ситуациях, когда не может принять решение самостоятельно. Несмотря на значительную разницу в возрасте — в девятнадцать лет — супругам удалось построить гармоничные отношения.

Брежнева уточнила, что она живет рядом с сильным мужчиной, на которой можно положиться. Константин Шотаевич сумел найти общий язык и с дочерьми своей избранницы: 19-летней Соней и десятилетней Сарой.

По словам Веры, ее супруг хорошо готовит. Время от времени Меладзе балует домашних блюдами грузинской кухни. Примечательно, что Брежнева успела сдружиться с племянницей своего мужа — Ингой Меладзе. Об этом сама девушка рассказала в одном из интервью. Дочка Валерия Меладзе уточнила, что она доброжелательно расположена к певице. Однако они так часто видятся из-за плотных графиков.

Вера Брежнева не скрывает: в отличие от многих знаменитостей, она не видит смысла делиться в Instagram семейными кадрами с возлюбленным. Или публично признаваться ему в чувствах. По словам певицы, все сокровенные слова она может сказать своей второй половинке лично, избежав тем самым пристального внимания поклонников.