«Я не паинька»: Мейхер-Грановская дополнила платье шелковой «золотой» рубашкой

37-летняя Надежда Мейхер-Грановская, как и экс-участница телестройки Виктория Боня, занимается выпуском авторской линии одежды. На личной страничке в Instagram экс-солистка «золотого состава» группы «ВИА Гра» поделилась понравившимися ей снимками из недавней импровизированной фотосессии. По словам певицы, в кадре она предстала в одном из любимых нарядов.

Мейхер-Грановская отдала предпочтение принтованному платью и шелковой «золотой» рубашке. Образ артистки дополнили массивные туфли на шнуровке. Как говорит певица, подобная обувь подчеркивает ее бунтарский и своенравный характер. А под прикрытием женственности экс-солистка группы «ВИА Гры» скрывает брутальность. По словам певицы, она без преувеличения могла бы назвать себя «чистой пацанкой».

«Конечно я не паинька», — отметила Надежда.

Мейхер-Грановская не без иронии заверила, что вполне могла бы проявить себя в качестве лидера какой-нибудь феминисткой организации. Однако свою жизнь поп-исполнительница решила связать с танцами, сценой, телевидением, запуском собственной линии одежды. Кроме того, знаменитость обзавелась тремя детьми. Все эти обстоятельства сказались на ее мировосприятии.

Напомним, что у певицы есть семнадцатилетний сын Игорь от бизнесмена Александра Лищенко. В марте 2012 года Надежда родила дочь Анну от предпринимателя Михаила Уржумцева. В октябре 2015 года на свет появилась младшая наследница артистки, Мария.