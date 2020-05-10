«Как голос похож на мамин! До слез»: дочь Началовой спела вживую в честь Дня Победы

Футболист Евгений Алдонин на личной страничке микроблога поделился свежим видеороликом с участием 13-летней дочери от ныне покойной Юлии Началовой. Наследница эстрадной певицы спела вживую в честь Дня Победы, чем и привлекла внимание верных почитателей. Юная Вера Алдонина, как и ее мама, увлекается вокалом. Девочка берет уроки игры на фортепиано, участвует в мюзиклах и конкурсах чтецов. Близкие Юлии делают все для того, чтобы ее единственная дочь росла в любви и гармонии. Родители Началовой — Виктор и Таисия — гордятся внучкой, которая не пренебрегает учебой и активно занимается музыкой. Особое внимание Вера уделяет именно вокалу.

больше по теме Мачеха Веры Алдониной запечатлела, как дочь Юлии Началовой готовит с братиком салат Девочка сейчас находится в доме отца-футболиста.

Так, в честь Дня Победы дочка Юлии Началовой исполнила песню «Письма с фронта», поздравив тем самым ветеранов и почтив память тех, кого уже нет — погибших на поле боя героев Великой Отечественной войны. За первые часы видеоролик с участием Веры Алдониной посмотрели порядка пятнадцати тысяч подписчиков.

«До слез, до мурашек», «Очень трогательно, какой чуткий ребенок!!», «Вера также талантлива, как и ее мама. Это просто чудо слышать такой голосок», «Юлечки голос… Правда! Необыкновенное сходство. С праздником вашу семью!! Верочка умничка», «Как голос похож на мамин! До слез», — приводит «Комсомольская правда» слова тех, кто не остался равнодушным, услышав пение дочери Юлии Началовой.

После смерти певицы всю заботу о воспитании ее дочери взяли на себя родители Юлии и ее бывший муж Евгений Алдонин. У футболиста есть младший сын Артем и дочка Анжелика. Наследников спортсмену подарила его нынешняя избранница Ольга. Сама Вера неплохо ладит с мачехой.