Мачеха Веры Алдониной запечатлела, как дочь Юлии Началовой готовит с братиком салат

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram запечатлела, как ее падчерица вместе с братом Артемом готовит салат. Также она показала, что в итоге получилось у детей. Надо отметить, что дети Ольги Алдониной в полном восторге от Веры. Братик Артем все время просит Веру с ней поиграть. Также дочь певицы Юлии Началовой все время водится с Анжеликой, которой всего несколько месяцев.

Отметим, что на майские праздники Вера Алдонина приехала в дом к отцу. Евгений Алдонин после смерти своей первой супруги окружил ребенка заботой и вниманием. При любой возможности он берет старшую дочь в свой дом.

Кстати, мачеха Веры очень сдружилась с ребенком. На днях она публиковала смешное видео. На кадрах Ольга шла по саду, как вдруг из кусов на нее выпрыгнула Вера. Жена Евгения Алдонина на доли секунды растерялась. Потом они стали смеяться вместе с девочкой.

Добавим, что живет Вера на постоянной основе сейчас у своих бабушки и дедушки. Родители Юлии Началовой заботятся о ребенке. Для них Вера отдушина после ухода из жизни любимой дочери.