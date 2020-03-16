«Хочу, чтобы дочь видела маму красивой»: Исаева вспомнила, как Началова нарядилась перед родами

Пиар-агент Юлии Началовой, Анна Исаева, вспомнила, как певица нарядилась перед родами, чтобы встретить дочь во всеоружии. 16 марта исполняется год с момента, как умерла артистка. Несмотря на то, что с момента, когда Началовой не стало, прошло уже достаточно времени, близкие все еще не могут простить себе утраты.

С грустью и теплом о Юле вспоминает ее официальный представитель и близкий друг Анна Исаева. В разговоре с Teleprogramma.pro пиар-менеджер поведала, что однажды забавная Юля, будучи немного помоложе, собралась в роддом, нацепив на себя всевозможные украшения. Началова достала из закромов несколько колец, огромные, как люстры, серьги, большое колье с камнями. На вопрос, зачем, певица ответила.

«Хочу, чтобы Верочка сразу после рождения увидела свою маму очень красивой», — вспоминает Исаева.

Добрые медики исполнили небольшой каприз пациентки. Они разрешили артистке оставить сережки в ушах. Остальное, конечно же, попросили снять. Вера появилась на свет 1 декабря в результате кесарева сечения.

До последней минуты дочь была для Началовой ключевым человеком в жизни. Спустя год после того, как мамы не стало, Вера продолжает писать родительнице письма на тот свет и уверена: на небесах мама поет вместе с ангелами.