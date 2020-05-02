Дочь Юлии Началовой поиграла со своей младшей сестренкой, приехав к отцу в гости

Дочь певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте прошлого года, Вера Алдонина приехала на первомайские праздники к своему отцу футболисту Евгению Алдонину и его новой семье.

В сторис Instagram нынешней супруги футболиста Ольги появилась запись, как двенадцатилетняя Вера водится со своей младшей сестренкой Анжеликой. Кроха лежит в коляске, а Вера наклонилась к ней и играет с ребенком.

Любопытно, что в какой-то момент к Вере Алдониной подошел ее братик Артем. Он попросил девочку поиграть с ним. Дети Евгения Алдонина от второй супруги, надо признать, очень привязались к Вере. Они дружат между собой.

Отметим, что у ребенка сложились и доверительные отношения со своей мачехой. Ольга Алдонина окружила Веру заботой и вниманием после смерти ее мамы. Отец семейства Евгений Алдонин также старается при первой возможности взять Веру к себе в дом. На постоянной основе девочка сейчас проживает у родителей Началовой.