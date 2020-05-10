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«У войны не женское лицо»: Асмус не сдержала слез в прямом эфире в Instagram

Актриса из фильма «Текст» прочла отрывки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич.

«У войны не женское лицо»: Асмус не сдержала слез в прямом эфире в Instagram
Кристина Асмус не сдержала слез, читая строки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

В День Победы 32-летняя Кристина Асмус на ряду с другими знаменитостями, актерами театра и кино прочитала отрывки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич. При этом супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова не смогла совладать со своими эмоциями. Девушка расплакалась в прямом эфире в Instagram.

По словам актрисы, с произведением «У войны не женское лицо» она познакомилась еще, когда готовилась к съемкам в фильме «А зори здесь тихие…». Артистка уточнила, что вчитывалась в каждую строчку и фразу, просто не могла перевернуть страницу. Настолько сильны были ее эмоции и чувства.

«По несколько минут не могла перевернуть страницу. Рыдала над каждой… будем читать отрывки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», — добавила Асмус.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус не смогла сдержать слез, читая строки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Возлюбленная Гарика Харламова не стала скрывать, что строки из книги Светланы Алексиевич произвели на нее большое впечатление. Примечательно, что помимо Кристины Асмус в акции также приняли участия и другие артистки. К инициативе прочесть отрывки из произведения «У войны не женское лицо» присоединились: Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Дарья Мороз, Анна Михалкова, Полина Максимова, Аглая Тарасова, Елизавета Боярская и многие другие.

Актриса Кристина Асмус
Актриса расплакалась в прямом эфире в Instagram (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, поклонников с 9 мая поздравил и Александр Петров. Актер провел вечер в компании со своей возлюбленной Стасей Милославской за просмотром военной драмы «Т-34».

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