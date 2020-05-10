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Петров провел вечер в компании с Милославской за просмотром фильма «Т-34»

Одну из главных ролей в военной драме исполнила теперь уже бывшая девушка актера - Ирина Старшенбаум.

Петров провел вечер в компании с Милославской за просмотром фильма «Т-34»
Александр Петров и Стася Милославская (Фото: Instagram.com/actorsashapetrov)

Александр Петров на личной страничке в Instagram поздравил поклонников с Днем Победы. Как выяснилось, вечер 9 мая, актер провел за просмотром фильма «Т-34». Компанию избраннику составила Стася Милославская. Публикуя свежие снимки, молодой человек также разместил фото, на котором был запечатлен и любимец пары. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Петров подарил Стасе котенка на 25-летие. По словам Милославской, это крохотное пушистое создание уже привыкло к новому дому. Сама актриса осталась в восторге от такого сюрприза.

Судя по отчетным снимкам с новым питомцем Стаси, Петров решил провести уикенд с самыми близкими. Ранее актер не раз делал комплименты новой возлюбленной, называя ее «волшебством». Напомним, что молодые люди познакомились на съемках фильма «Стрельцов».

Актер Александр Петров
Александр Петров вместе со Стасей Милославской провел вечер за просмотром фильма «Т-34» (Фото: Instagram.com/actorsashapetrov)

К слову, в военной драме «Т-34» Петров снимался с теперь уже бывшей девушкой Ириной Старшенбаум. Примечательно, что ни Александра, ни его экс-возлюбленная никак не комментировали расставание. Нынешняя подруга актера также старается не распространяться на личные темы. Стася дала понять, что для этого еще не пришло время. Милославская призналась, что ждет момента, когда все страсти немного улягутся. Кроме того, девушка не хочет становиться героиней «желтых» заголовков и светских хроник.

В кадр попал и любимец пары. Актер подарил Стасе котенка на 25-летие (Фото: Instagram.com/actorsashapetrov)

Теперь вместе со Стасей живет маленький котенок — подарок Александра. Питомца актеры забрали у зооволонтеров. По словам Александра, они с Милославской уже давно подумывали завести кота. Поэтому артист решил сделать возлюбленной такой нематериальный подарок ко дню рождения.

Тэги

"Т-34"Александр ПетровАнтон БогдановВиктор Добронравовзвезды на карантинеНовости googleсамоизоляцияСтася Милославская
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