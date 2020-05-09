«Формат продиктован условиями самоизоляции»: Богомолов рассказал, как пришла идея сериала «Безопасные связи»

Константин Богомолов дал интервью порталу Teleprogramma.pro и рассказал, как снимал сериал «Безопасные связи». Режиссер отмечает, что идея могла бы существовать и без подобных обстоятельств, в которых находится мир. Как отмечает муж Ксении Собчак идея лежала на поверхности и не была совершенно новой.
«У нас все-таки не скринлайф, а более сложный формат. По большому счету, истории, которые показаны в сериале, могли бы происходить с нами и вне нынешних условий», — сказал Богомолов.
Режиссер отметил, что мировые события подогревают интерес зрителя к сериалу. А самоизоляция является неким спусковым крючком для его просмотра.
«Они все равно развивались бы в неких соцсетях, в скайпе, в Zoom – в формате видеопереговоров… Просто в данном случае самоизоляция – это такой дополнительный триггер. Я рад, что эта история возникла у меня в голове и позволила продуктивно использовать это время», — отметил Константин.
Так же Богомолов рассказал, что сложностей со съемками не возникло, актеры быстро справились с задачами, а единственной помехой была лишь иногда прерывающаяся связь.
«Мы организовали безопасную форму съемок – все находились в разных пространствах. Работа шла весело, интересно. Оказалось – это удобно для всех», — сказал Константин.