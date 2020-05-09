«Формат продиктован условиями самоизоляции»: Богомолов рассказал, как пришла идея сериала «Безопасные связи»

Константин Богомолов дал интервью порталу Teleprogramma.pro и рассказал, как снимал сериал «Безопасные связи». Режиссер отмечает, что идея могла бы существовать и без подобных обстоятельств, в которых находится мир. Как отмечает муж Ксении Собчак идея лежала на поверхности и не была совершенно новой.

«У нас все-таки не скринлайф, а более сложный формат. По большому счету, истории, которые показаны в сериале, могли бы происходить с нами и вне нынешних условий», — сказал Богомолов. View this post on Instagram A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on May 5, 2020 at 10:14am PDT

Режиссер отметил, что мировые события подогревают интерес зрителя к сериалу. А самоизоляция является неким спусковым крючком для его просмотра.

«Они все равно развивались бы в неких соцсетях, в скайпе, в Zoom – в формате видеопереговоров… Просто в данном случае самоизоляция – это такой дополнительный триггер. Я рад, что эта история возникла у меня в голове и позволила продуктивно использовать это время», — отметил Константин. больше по теме Константин Богомолов о съемках «карантинного» сериала «Безопасные связи»: «Самоизоляция – это такой дополнительный триггер» Самоизоляция диктует новые форматы. Продюсеры, режиссеры, сценаристы задумались о том, как делать кино в условиях самоизоляции.

Так же Богомолов рассказал, что сложностей со съемками не возникло, актеры быстро справились с задачами, а единственной помехой была лишь иногда прерывающаяся связь.