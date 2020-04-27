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«Каждое утро – вот так»: Собчак похвасталась романтичным сюрпризом от Богомолова

Пара до сих пор пребывает в эйфории от взаимных чувств.

«Каждое утро – вот так»: Собчак похвасталась романтичным сюрпризом от Богомолова
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Михаил Фролов. КП.

Немногие знают, но эпатажный режиссер Константин Богомолов является большим романтиком. Он ценит теплые человеческие отношения, а свою жену Ксению Собчак мило называет Масей.

Этим он раздражает благоверную, однако отделаться от привычки никак не может, да и сама Ксения Анатольевна стала привыкать к этим любовным «уси-пуси».

Кстати, другую привычку супруга — дарить ей каждое утро цветы — она вовсе не пытается отбить у благоверного. Напротив, гордится ей и даже иногда хвастается сюрпризами от любимого в личном блоге. На сей раз Ксении от Константина прислали нежно-розовые тюльпаны, кадр с ними звезда «Док-тока» опубликовала в Instagram.

Цветы для Собчак. Фото
Цветы для Собчак. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Каждое утро — вот так», — подписала она фото.

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