Константин Богомолов о съемках «карантинного» сериала «Безопасные связи»: «Самоизоляция – это такой дополнительный триггер»

Самоизоляция диктует новые форматы. Продюсеры, режиссеры, сценаристы задумались о том, как делать кино в условиях самоизоляции.

Оказалось, что можно активно использовать уже известную идею – screenlife («экранная жизнь»). Именно в таком формате снимается сериал «Безопасные связи», который на глазах становится все более популярным.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с режиссером «Безопасных связей» — Константином Богомоловым.

«Эти истории могли происходить и вне нынешних условий»

— Идея «Безопасных связей» пришла к вам уже во время самоизоляции, или вы задумывались о подобном сюжете и раньше?

— С одной стороны, формат продиктован условиями самоизоляции. А с другой – это довольно известный формат, в нем нет ничего необычного.

У нас все-таки не скринлайф, а более сложный формат. По большому счету, истории, которые показаны в сериале, могли бы происходить с нами и вне нынешних условий.

Они все равно развивались бы в неких соцсетях, в скайпе, в Zoom – в формате видеопереговоров… Просто в данном случае самоизоляция – это такой дополнительный триггер.

Я рад, что эта история возникла у меня в голове и позволила продуктивно использовать это время.

— Как восприняли идею снять сериал «бесконтактным» способом актеры и другие участники съемочного процесса?

— Отлично восприняли! Мы организовали безопасную форму съемок – все находились в разных пространствах. Работа шла весело, интересно. Оказалось – это удобно для всех.

Главный плюс – концентрация на тексте

— С какими сложностями вам пришлось столкнуться?

— Особых сложностей не было, кроме прерывающейся иногда связи.

— Какие плюсы у такого вида съемок?

— Концентрация на артистах. Концентрация на диалогах, на тексте. Когда ты понимаешь – привлечь зрителей поможет только интересная история, интересные диалоги.

— Не теряется ли зрелищность картинки в таких условиях? Ведь актеры снимаются практически без грима, все время в домашней одежде, нет кадров с улицы…

— Это предполагает документальный формат. В нем есть своя прелесть.

— Довольны ли вы сами получившимся результатом? Это именно то, на что вы рассчитывали?

— В целом доволен. Конечно, нет предела совершенству… Но в данном случае мне все очень нравится, я доволен.

— Будете ли продолжать снимать в таком формате после окончания самоизоляции?

— Пока не знаю, не думал об этом.

— Сейчас зрители смотрят первый сезон «Безопасных связей», а второй будет?

— Посмотрим, как пройдет этот сезон, а потом уже будем думать над следующим.

Напомним – новый сериал «Безопасные связи» можно посмотреть на платформе START. В центре сюжета – отношения трех пар разного возраста. Герои, как и все мы сейчас, вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Но это вовсе не значит, что им скучно, — их жизнь бурлит эмоциями!

В сериале снялись Никита Ефремов, Александра Ребенок, Мария Шумакова, Леонид Бичевин и другие актеры.