Звезды в масках: Киркоров в привычных стразах, а Собчак похожа на санитарку хосписа

Маска стала незаменимым аксессуаром во всем мире. Модный эксперт дала оценку звездным аксессуарам и рекомендации по стилю.

Пандемия коронавируса коснулась почти всех сфер нашей жизни. За каких-то пару месяцев взгляды людей успели перевернуться с ног на голову.

Сидящие на карантине звезды уж чем только не развлекаются: ведут дебаты в прямых эфирах, ругаются, признаются друг другу в любви. А уж о расшитых масках хочется упомянуть отдельно: цветные, золотые, в цветочек…

Корреспонденты Teleprogramma.pro спросили модного эксперта о том, чья же маска на этом карнавале жизни лучше. На наши вопросы ответила модный эксперт Анна Бжедугова.

— Защитные маски стали аксессуаром номер один почти во всем мире. Модные бренды и мастера хенд-мейда стремятся как можно быстрей сформировать уникальное предложение для людей, которым хочется хоть каких-то ярких красок в серых карантинных буднях.

— Кто из звезд российского шоу-бизнеса шагает в ногу со временем, с кого стоит брать пример?

— Например, телеведущая Екатерина Андреева поделилась интересным фактом: оказывается, самый эффективный материал для защитной маски – это сочетание хлопка с шифоном или шелком.

Это первое, на что стоит обратить внимание, хотя такой вариант никак не назовешь бюджетным. Попробуйте найти старую шелковую вещь и сшить из нее маску. Можно себе представить, как приятно шелк прилегает к коже лица. Однако вариант Андреевой смотрится неудачно, потому что он совсем не держит форму. Сначала мне показалось, что телеведущая просто завязала на лице шелковую сорочку.

Рудковская впереди паровоза, а за ней следом Дарья Мороз

— Яна Рудковская, как обычно, старается бежать впереди паровоза во всем, что касается моды. Одной из первых она продемонстрировала декорированные защитные маски своей аудитории.

Хочу отметить, что ее экземпляры по праву можно назвать самыми удачными в нашей подборке. Ее масочки не перегружены дополнительными защитными элементами вроде клапанов, которые порой смотрятся ужасающе, а только деликатно декорированы цветами, что очень хорошо вписывается в стиль Рудковской.

— Не уступает Рудковской и актриса Дарья Мороз в своей черной маске с декором в виде вышивки губ. Смотрится здорово!

Мне нравится, что здесь нет ничего лишнего, маска лаконичная, но при этом стильная, оригинальная и ироничная. Такой дизайн отлично сглаживает суровую и иногда даже апокалиптичную эстетику этого аксессуара, при этом здесь нет ни цветов, ни ярких оттенков, ни страз. К тому же, здорово вписывается в дерзкий образ актрисы.

Крупные стразы короля эстрады

— Щедро декорированная крупными стразами защитная маска – чего еще следовало ожидать от Филиппа Киркорова? Вполне в его стиле, который можно уже не комментировать. Брать с него пример не советую хотя бы потому, что в такой маске вам будет очень тяжело дышать. Подозреваю, что король эстрады надел ее только для фото.

Рейвер из 90-х и злодей из фильма «Пятница»

— Вообще, мужчины нашего шоу-бизнеса пока освоили этот аксессуар не так успешно, как женщины. Взгляните хотя бы на Максима Фадеева или Дмитрия Нагиева.

У первого маска напоминает аксессуар рейвера из 90-х (на маске даже есть надпись Techno), а второй похож на злодея из фильма «Пятница-13». Модель у них одинаковая, достаточно продвинутая, с клапанами, но в разной цветовой гамме.

Если Нагиеву еще удалось с ней справиться, то Фадеев надел ее поверх обычной белой маски и, конечно, лучше было бы оставить какую-то одну, если, конечно, он не хотел только пошутить над подписчиками.

Собчак — санитарка хосписа, Малиновская на «минималках» и нежно-розовая мечта Решетовой

— Однозначно понимаешь, что мы сейчас не в самом лучшем положении, глядя на Ксению Собчак в большой белой маске с клапаном, да еще и в защитном костюме. Она похожа то ли на дезинсектора, то ли на санитарку хосписа. Одним словом – мрачно.

Ей стоило бы взять пример если с не с Яны Рудковской, то хотя бы с Анастасии Решетовой, чья нежно-розовая маска смотрится мило, и точно не вызывает предчувствие апокалипсиса.

В крайнем случае, вариант Маши Малиновской – минималистичная маска черного цвета. Вообще, масок белого цвета лучше избегать, потому что атмосфера вокруг и так тяжелая, а белые защитные аксессуары только привносят больничной «романтики». Однако, чувство юмора Ксении, как обычно, снимает с нее множество вопросов.

«С моей челюстью маска – это идеальный аксессуар» — написала Собчак в своем Instagram.

Не забудем про перчатки

Также Анна рассказала, из какого материала использовать лучше всего перчатки, ведь совсем скоро и этот аксессуар станет на ровне с маской.

— С перчатками ситуация немного сложнее, потому что рассматривать их как повседневный аксессуар в мае довольно сложно. Мы привыкли к тому, что хорошие перчатки – либо кожаные, либо шерстяные, оба варианта нам сейчас не подходит.

Единственный приемлемый вариант – это бархат, но этот материал очень сложно внедрить в повседневный гардероб. Думаю, лучше отдать предпочтение резиновым перчаткам и использовать их только при необходимости. Если вы все-таки решите проявить оригинальность в выборе перчаток, то забудьте о необходимости соблюдать единую цветовую гамму с маской – это совершенно ни к чему, если они будут разными, главное – чтобы цвета сочетались.

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Личное дело:

Анна Бжедугова — модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.