«Затащили в машину и отвезли в лес»: Малиновская рассказала, как ее в детстве изнасиловали

Страсти вокруг Регины Тодоренко разгораются не на шутку. Несмотря на попытки многих российских звезд остановить «показательную порку», количество желающих высказаться становится только больше. Российская телеведущая и модель Мария Малиновская в своем Instagram описала шокирующую историю детства. Будучи ребенком Маша подверглась насилию со стороны неизвестного ей человека.

«И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей однокласницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес», — поделилась звезда. View this post on Instagram A post shared by Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) on Apr 26, 2020 at 2:49am PDT

Мария отметила, что те кто становятся жертвами подобных случаев не знают почему это произошло именно с ними. Звезда вспомнила, что много раз задавала себе этот вопрос, но так и не нашла на него ответ.

«Я просто не смогла вырваться и убежать», — написала Мария.

В завершении, Малиновская оставила телефон доверия социальной службы для женщин подвергшихся насилию. Телеведущая не захотела обсуждать свои слова с подписчиками и отключила комментарии.

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Напомним, что в недавнем интервью телеведущая Регина Тодоренко небрежно высказалась по отношению к женщинам подвергшихся насилию. По словам звезды многие женщины сами спровоцировали своих спутников на рукоприкладство. Мнение Регины вызвало бурную реакцию общественности. Издание Glamour лишило Тодаренко звания «Женщина года».