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«Затащили в машину и отвезли в лес»: Малиновская рассказала, как ее в детстве изнасиловали

Модель поделилась своей печальной историей.

«Затащили в машину и отвезли в лес»: Малиновская рассказала, как ее в детстве изнасиловали
Маша Малиновская. Фото: https://www.instagram.com/malinovskaya_tv/

Страсти вокруг Регины Тодоренко разгораются не на шутку. Несмотря на попытки многих российских звезд остановить «показательную порку», количество желающих высказаться становится только больше. Российская телеведущая и модель Мария Малиновская в своем Instagram описала шокирующую историю детства. Будучи ребенком Маша подверглась насилию со стороны неизвестного ей человека.

«И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей однокласницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес», — поделилась звезда.

Мария отметила, что те кто становятся жертвами подобных случаев не знают почему это произошло именно с ними. Звезда вспомнила, что много раз задавала себе этот вопрос, но так и не нашла на него ответ.

 «Я просто не смогла вырваться и убежать», — написала Мария.

В завершении, Малиновская оставила телефон доверия социальной службы для женщин подвергшихся насилию. Телеведущая не захотела обсуждать свои слова с подписчиками и отключила комментарии.

Напомним, что в недавнем интервью телеведущая Регина Тодоренко небрежно высказалась по отношению к женщинам подвергшихся насилию. По словам звезды многие женщины сами спровоцировали своих спутников на рукоприкладство. Мнение Регины вызвало бурную реакцию общественности. Издание Glamour лишило Тодаренко звания «Женщина года».

Тэги

бытовое насилиезвездаМаша МалиновскаяРегина Тодоренко
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