«Подзатыльник – не насилие!»: Самбурская встала на сторону Тодоренко

Регина Тодоренко наделала много шума своим неудачным высказыванием о домашнем насилии. Телеведущая сравнила разводящихся Муцениеце и Самойлову с женщинами, которые страдают психрасстройствами. И спросила прекрасную половину человечества, что делают они, чтобы на них не поднимали руку.

Реакция на эту речь в Сети последовала мгновенной, на Тодоренко накинулись хейтеры и пострадавшие от насилия женщины, а журнал Glamour поспешил лишить ее звания «Женщина года». И, хотя Регина поспешила дважды извиниться и признать, что высказалась грубо и нехорошо, интернет-пространство до сих пор не утихает.

Актриса Настасья Самбурская решила поддержать жену Влада Топалова, обозначив свою позицию в личном блоге.

«Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били и значит я тоже имею право высказаться, послушайте пожалуйста?! Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это плохой поступок, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник — это не насилие!» — считает она.

По ее мнению, это «всего лишь предупреждение о том, что мужчина тоже человек», а женщина действительно является психопаткой. И если это так, то кричать об этом в Instagram явно не стоит.

Самбурская посоветовала дамам посмотреть на себя со стороны, дескать, частенько в мужской грубости виновата женская глупость. И именно из-за этого многие мужчины не спешат после работы домой, а вернувшись, утыкаются в компьютеры, не обращая на своих вторых половинок внимания.

Актриса подчеркнула, что не имеет ввиду здесь мужчин, которые действительно являются психопатами и издеваются над женщинами.