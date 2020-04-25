«Позиция была последовательной»: главред Glamour обосновала лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор глянцевого издания Glamour Иляна Эрднеева обосновала лишение Регины Тодоренко звания «Женщины года». Напомним, журнал провозгласил телеведущую ею в ноябре 2019 года. Сразу после получения статуэтки супруга Влада Топалова заявила, что мечтала стать победительницей в номинации в течение 15 лет.

В субботу же, 25 апреля, представители издания приняли решение отозвать титул после слов Тодоренко о семейном насилии. Позже в Glamour подметили, что выступают против разного рода травли и буллинга, а также надеются, что Регина найдет в себе силы реабилитироваться, однако поддержать ее в сложившейся ситуации не представляется возможным.

«Наверняка какие-то формулировки у Регины были не совсем точные. Но если вы смотрели эфир, то имели возможность наблюдать, что ее позиция была довольно последовательной», — передает слова Эрднеевой телеканал 360.

Стоит сказать, что за Тодоренко вступились многие знаменитые люди. Наталья Подольская и Нателла Крапивина заявили, что знают Регину как доброго человека, который просто не может поддерживать насилие. Сразу после этого и продюсер, и певица также стали объектами локального хейта.