«Мои ногти живут своей жизнью»: Маша Малиновская с трудом обходится без салонов красоты

По решению властей страны, с целью снижения распространения коронавируса до 30 апреля действует запрет на работу множества организаций, в том числе и бьюти-студий. И если, например, певицу Кети Топурию закрытые салоны красоты не печалят – звезда с легкостью обходится своими силами, то для телеведущей Маши Малиновской это настоящая катастрофа. Звездная блондинка с трудом переносит тяготы и лишения, вызванные пандемией коронавируса.

«Самим сделать маникюр чрезвычайно сложно. Я однажды попыталась и все закончилось плачевно, руки потом были в зеленке. Поэтому ни маникюр, не педикюр не обновляю, мои ногти живут своей жизнью и ничего с этим не поделаешь» — пожаловалась Малиновская порталу Teleprogramma.pro.

Единственное, что телеведущая способна сделать в домашних условиях – это эпиляцию. «У всех дома есть бритва, своя или мужа», — уверена Малиновская. Что касается окрашивания волос, то здесь у светской львицы нет сложностей – ее натуральный цвет бежево-русый, поэтому контраст отросших корней не так бросается в глаза.

Справиться без профессиональной помощи бьюти-мастеров уже удалось Анне Хилькевич. Звезда «Универа» похвасталась, что сама сделала себе эпиляцию зоны бикини. На этом останавливаться она не намерена: ей предстоит снять ресницы, а также самостоятельно подстричь папу – девушка призналась, что училась на парикмахера.