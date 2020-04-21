«Готовим вместе — это сближает»: Тодоренко раскрыла, чем развлекает мужа на карантине

Регина Тодоренко не скрывает: даже в условиях домашней изоляции она сумела найти занятие по душе. Так, ведущая проекта «Пятница с Региной» подметила, что и не переставала работать. Возлюбленная Влада Топалова занята монтажом шоу и проведением онлайн-трансляций и марафонов. Все это, как говорит знаменитость, требует огромных усилий и подготовки. Без дела не сидит и муж артистки — он проводит онлайн-занятия по игре на гитаре, записывает «демо».

Ко всему прочему, Тодоренко рассекретила, как она развлекает мужа на карантине. Как выяснилось, телеведущая приобщает Влада к кулинарным мастер-классам. По словам Регины, она советует всем парам готовить вместе. Телеведущая считает, что этот процесс невероятно сближает.

Так, артистка подметила, что они с мужем то и дело придумывают новые рецепты, пытаясь хоть как-то разнообразить свой рацион. Иначе, как говорит Тодоренко, они бы с Владом ели бы одну гречку с тушенкой.

«А еще мы много времени проводим с малышом: играем, веселимся, гуляем, где разрешено. И готовим вместе — это очень сближает! Придумываем какие-то новые блюда», — приводит graziamagazine слова Регины Тодоренко.

Примечательно, что такой же совет представительницам прекрасного пола давала и супруга 82-летнего Андрея Кончаловского. Юлия Высоцкая подметила, что в это непростое время можно заняться тем, до чего раньше не доходили руки, например, начать готовить и устроить дома генеральную уборку.