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«Муж увез»: Тодоренко и Топалов отметили 8 Марта в Санкт-Петербурге

Супруги посещают достопримечательности северной столицы.

«Муж увез»: Тодоренко и Топалов отметили 8 Марта в Санкт-Петербурге
Регина Тодоренко. ФОТО HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/REGINATODORENKO/

Телеведущая и певица Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов отправились на праздничные выходные в город на Неве. Об этом звезда рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«Муж увёз в Питер» — сообщила телезвезда, предварительно поздравив поклонниц с 8 Марта.

В Санкт-Петербурге звездная пара уже успела посетить несколько достопримечательностей, например, тюрьму Трубецкого бастиона и Эрмитаж. Завершили вечер звездные путешественники ужином в ресторане, о чем Тодоренко рассказала в своих сторис.

Подписчики порадовались за супругов, пожелали отличной прогулки и хорошей погоды. А некоторые даже пошутили, что из-за приезда Регины и Влада в Питере появилось солнце.

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