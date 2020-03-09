«Муж увез»: Тодоренко и Топалов отметили 8 Марта в Санкт-Петербурге

Телеведущая и певица Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов отправились на праздничные выходные в город на Неве. Об этом звезда рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«Муж увёз в Питер» — сообщила телезвезда, предварительно поздравив поклонниц с 8 Марта.

В Санкт-Петербурге звездная пара уже успела посетить несколько достопримечательностей, например, тюрьму Трубецкого бастиона и Эрмитаж. Завершили вечер звездные путешественники ужином в ресторане, о чем Тодоренко рассказала в своих сторис.

Подписчики порадовались за супругов, пожелали отличной прогулки и хорошей погоды. А некоторые даже пошутили, что из-за приезда Регины и Влада в Питере появилось солнце.