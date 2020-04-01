«Мой брат, моя гордость»: Топалов поделился памятным фото с Лазаревым в бассейне

Супруг Регины Тодоренко не забыл поздравить экс-солиста группы Smash!! с днем рождения. 1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 37 лет. По этому случаю на личной страничке микроблога Влад Топалов опубликовал памятный снимок. Молодые люди позировали в бассейне на одной из вечеринок. Примечательно, что кадр был сделан еще в то время, когда Влад и Сергей выступали в дуэте.

В юности у возлюбленного ведущей ток-шоу «Пятница с Региной» были светлые локоны, которые он укладывал с помощью геля и лака для волоса. Поклонники так и называли ребят «светленький» и «темненький» из Smash!!. Несмотря на то что их группа распалась, Лазарев и Топалов сохранили дружеские отношения. По словам Сергея, о том, что у него родилась дочь, одним из первых узнал именно муж Тодоренко.

Напомним, что экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой воспитывает двоих детей — сына Никиту, ему пять лет и маленькую Анечку. А у Топалова в декабре 2019 года родился первенец — сын Майкл. Артист не скрывает, что мечтает о большой семье. Влад готов к тому, что у них с Региной в будущем появятся еще дети. Телеведущая не против подарить музыканту дочь. Однако пока Тодоренко решила повременить с беременностью.

Поздравляя Лазарева с днем рождения, Влад подметил, что считает Сережу своим братом и верным товарищем.