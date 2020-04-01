«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

«Мой брат, моя гордость»: Топалов поделился памятным фото с Лазаревым в бассейне

1 апреля экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой отмечает день рождения. Ему исполнилось 37 лет.

«Мой брат, моя гордость»: Топалов поделился памятным фото с Лазаревым в бассейне
Сергей Лазарев и Влад Топалов (Фото: Globallookpress.com)

Супруг Регины Тодоренко не забыл поздравить экс-солиста группы Smash!! с днем рождения. 1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 37 лет. По этому случаю на личной страничке микроблога Влад Топалов опубликовал памятный снимок. Молодые люди позировали в бассейне на одной из вечеринок. Примечательно, что кадр был сделан еще в то время, когда Влад и Сергей выступали в дуэте.

В юности у возлюбленного ведущей ток-шоу «Пятница с Региной» были светлые локоны, которые он укладывал с помощью геля и лака для волоса. Поклонники так и называли ребят «светленький» и «темненький» из Smash!!. Несмотря на то что их группа распалась, Лазарев и Топалов сохранили дружеские отношения. По словам Сергея, о том, что у него родилась дочь, одним из первых узнал именно муж Тодоренко.

Напомним, что экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой воспитывает двоих детей — сына Никиту, ему пять лет и маленькую Анечку. А у Топалова в декабре 2019 года родился первенец — сын Майкл. Артист не скрывает, что мечтает о большой семье. Влад готов к тому, что у них с Региной в будущем появятся еще дети. Телеведущая не против подарить музыканту дочь. Однако пока Тодоренко решила повременить с беременностью.

Поздравляя Лазарева с днем рождения, Влад подметил, что считает Сережу своим братом и верным товарищем.

«Мой друг, мой брат, мой родной, моя гордость. Талант от Бога! Любимый Сергей Лазарев… Ты все знаешь, как я отношусь и что думаю. Будь всегда уверен, спокоен и счастлив, папашка! А я всегда с тобой», — отметил певец.

Тэги

Влад Топаловдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаНовости googleСергей ЛазаревСергей Лазарев последние новости
Loading...