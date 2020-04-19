«У меня бьется сердце»: Малахов расстроился из-за вылета Мороз на «Танцах со звездами»

Шоумен заметил, что для бывшей супруги Константина Богомолова это был очень важный проект.

В воскресенье, 19 апреля, на телеканале «Россия-1» состоялся очередной тур шоу «Танцы со звездами», в котором пары «знаменитость-профессионал» соревнуются в мастерстве танца. По итогам каждого конкурсного дня выбывают те участники, которые набирают меньше всего баллов. В этот раз в зоне риска оказалась экс-супруга театрального режиссера Константина Богомолова.

На съемочной площадке 36-летняя Дарья Мороз предстала в образе французской королевы Марии Антуанетты. Вот только телезрителей облик актрисы не впечатлил. По итогам зрительского голосования пара Мороз-Герасимов оказалась в самом конце турнирной таблицы. В качестве прощального танца конкурсанты исполнили на паркете вальс под арию из оперы «Ринальдо» композитора Георга Фридриха Генделя.

За выбывшую с шоу Дарьи Мороз распереживался супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой. Шоумен не смог скрыть сожаления на фоне всего произошедшего. Так, Андрей Малахов попенял на вселенскую несправедливость, подметив, что для актрисы это был очень важный проект. Телеведущий уточнил, что в первую очередь экс-возлюбленная Константина Богомолова хотела, чтобы поклонники увидели в ней не только продюсера и актрису, но и «свободную, красивую девушку».

Примечательно, что даже Николай Цискаридзе был впечатлен талантом Дарьи. Так, артист балета назвал себя большим поклонником Мороз.

Сама актриса подметила, что окружающие напрасно возлагали на нее большие надежды. Артистка уточнила, что, чем меньше ее хвалят, тем успешнее она справляется с возложенной на нее миссией.