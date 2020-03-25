«Мы развелись раньше»: Мороз заявила, что Собчак не уводила у нее Богомолова

Как отметила актриса, они с режиссером расстались цивилизованно и без истерик.

Актриса Дарья Мороз опровергла версию, что светская львица Ксения Собчак увела у нее бывшего супруга — режиссера Константина Богомолова.

«Нет, это не так. Мы развелись раньше. И развод прошел цивилизованно, без выяснения отношений». Дарья Мороз

Она подчеркнула, что их развод состоялся еще до того, как Богомолов встретил Собчак. Кстати, уже после развода она работала вместе с режиссером в сериале «Содержанки». Никаких сложностей, как она заверила, на съемочной площадке не было. Они были в одном творческом тандеме. Это, как она думает, важнее личных отношений.

По словам Дарьи Мороз, она всегда с Богомоловым разделяли семью и работу. Считали дурным тоном, если одно наползало на другое. Она подметила, что после расставания они прекрасно продолжали работать вместе.

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Как добавила Дарья Мороз, Богомолов всегда был прекрасным отцом. Они с их общей дочкой Аней проводят много времени вместе. Ходят в кино и к друзьям. Дочь не чувствует недостатка во внимании отца, сообщает «Комсомольская правда».