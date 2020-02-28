«Лучшая в Москве Масленица»: Барановская привела детей в дом к Шкулевой

Телеведущая не оставила без внимания домашнюю вечеринку Андрея Малахова и его жены.

Юлия Барановская лично поблагодарила ведущего программы «Привет, Андрей!» за приглашение на домашнюю вечеринку. В своей просторной квартире Андрей Малахов собрал именитых гостей и звезд отечественного шоу-бизнеса.

На празднике побывали 41-летняя Ирина Пегова, ведущие телестройки Ольга Бузова и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, сербский актер Милош Бикович, экс-супруга футболиста Александра Кержакова — модель Милана Тюльпанова — и многие другие.

В микроблоге бывшая избранница Андрея Аршавина обратилась к хозяину дома, не став скрывать, что она была рада повидаться и с Андреем, и с его женой Натальей.

«Андрей, мы тебя любим до Луны и обратно. Как всегда, ваша с Наташенькой Масленица лучшая в Москве! Спасибо», — отметила Юлия.

На празднике вместе с Барановской присутствовали и ее дети. Четырнадцатилетний Артем уже обогнал звездную маму по росту. Со старшим братом в кадре позировали также одиннадцатилетняя Яна и семилетний Арсений. Младший сын Юлии, как и его отец, увлекается футболом. Мальчик занимается в детской академии «Барселона».