«Сам виноват! Заигрался в звездность»: Киркоров вспомнил о разладе с Пугачевой

Поп-король сцены не скрывает, что Алла стала одной из главных женщин в его судьбе.

Филипп Киркоров до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. К четвертому мужу своей именитой мамы успела привязаться и Кристина Орбакайте. Певица часто видится с поп-королем сцены в гостях у Аллы Борисовны. Ни для кого не секрет, что Филипп Бедросович вхож в дом 71-летней Пугачевой. Примечательно, что супруг певицы — шоумен Максим Галкин не имеет ничего против дружбы Аллы Борисовны с ее экс-возлюбленным. По словам телеведущего, Филипп для их семьи — это что-то святое.

Еще в субботу, 18 апреля, на Первом канале показали документальный фильм «Моя жена — Алла Пугачева». На съемках Филипп Киркоров признался, что всем сердцем любил эту женщину. По словам певца, он сам виноват в том, что их брак не сложился. Так, артист посетовал на то, что в какой-то момент просто заигрался в «звездность» и лишился самого дорого в жизни — любимого человека.

«Надо было больше уделять внимания этой женщине, я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», — добавил певец.

Ко всему прочему, Филипп Киркоров уточнил, что очень рад тому, что в жизни Аллы Пугачевой появился такой спутник, как Максим Галкин. Бывший муж Примадонны подметил, что певица выглядит по-настоящему счастливой.