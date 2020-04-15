Девичник в изоляции: Орбакайте выбрала блузу из шелка, а ее дочь — юбку-пачку из органзы

48-летняя певица не только перепела хит Аллы Пугачевой, но и устроила танцы с дочерью.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, внучка Аллы Пугачевой вместе с мамой спела вживую песню из репертуара именитой бабушки — под названием «Звезда». В условиях домашней изоляции Кристина Орбакайте привлекла всю семью для того, чтобы подготовить музыкальное поздравление для примадонны отечественного шоу-бизнеса.

Супруга бизнесмена Михаила Земцова не только исполнила хит Аллы Борисовны, но и устроила танцы с Клавдией. По словам певицы, им бы очень хотелось в этот день быть рядом с именинницей. 15 апреля Пугачева отмечает свое 71-летие. Однако из-за пандемии коронавируса Кристина Орбакайте не смогла лично поздравить маму. Напомним, что Примадонна вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь. Старшая наследница артистки с мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней Клавой большую часть времени проводит в Штатах.

На личной страничке в Instagram Орбакайте поделилась свежим видеороликом. Перед объективом камеры 48-летняя певица предстала в принтованной шелковой блузе, а внучка Аллы Борисовны примерила алую юбку-пачку из органзы, дополнив образ простой черной футболкой. Ни для кого не секрет, что Клавдия в свои восемь лет увлекается балетом. Кроме того, девочка учит испанский язык.