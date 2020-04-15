«К вам въезжает конфликт»: жена Газманова рассказала об отношениях с дочерью

Марина Газманова в своем Instagram описала период взросления дочери Марианны. Светская львица отмечает, что возраст ребенка с 14-16 лет стоит перетерпеть. Газмановой пришлось вынести все трудности, с которыми сталкивается любая мама девочки.

«К вам въезжает конфликт. Он хочет отдельную комнату, приобретает свой громкий голос и говорящие глаза буравчики. Моя малышка, которую я одевала в самых изысканных традициях мамы, которая знает в этом толк, вдруг стала носить лосины и огромные безразмерные худи, чтобы не выделяться и не привлекать к себе повышенное внимание, чтобы быть как все. Наступил период накрашенных ногтей и яркого макияжа», — поделилась дизайнер.

Марина отмечает, что противостоять переменам невозможно. Самое лучшее решение для родителей — это принять своего ребенка, не вмешиваться в каждое его действие и плавно направлять в нужную сторону.

«Я договорилась с Марианной, что она со мной может решить любую возникающую проблему у нее и у ее друзей! Но я не могла даже представить в своих фантазиях, что мы будем спасать и давать жилье такому количеству народа. Но слово, которое пообещала дочери, я сдержала! У нее был ярко выраженный синдром Марии Терезы, она притягивала и спасала всех проблемных подростков», — рассказала Марина.

Мама двоих детей советует набраться терпения. Она утверждает, что ребенок «вернется в семью» к 16 годам и вновь начнет интересоваться делами близких. Напомним, что во втором браке у Олега Газманова двое детей: пасынок Филипп (21 год ) и родная дочь Марианна (16 лет).