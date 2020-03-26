«Не забывайте про весну»: Олег Газманов воодушевил подписчиков в соцсети

Все вокруг только и говорят про эпидемию коронавируса, карантин и отмену концертов. Но музыкант Олег Газманов не унывает в это непростое время. Певец с отличным настроением сегодня прогулялся со скандинавскими палками по парку со своим псом, и от прекрасной погоды начал сочинять лирику о коронавирусе.

«Пусть сегодня не до сна. Где-то злобный вирус крУжит. Все равно придёт весна звонко топая по лужам», — подписал публикацию в «Инстаграме» Газманов. И призвал подписчиков: «Не забывайте про весну, друзья мои!».

С артистом согласились его фолловеры. Они отметили, что несмотря на эпидемию, унывать действительно глупо и поблагодарили Газманова за позитив:

«Спасибо за позитив! Мы вас любим», «Вы правы, с этим коронавирусом все о весне забыли», «Как же Вы поднимаете настроение и заряжаете позитивом! Спасибо!», «Спасибо Олег,от вас идет прямо положительная энергетика и на душе веселее! » — прокомментировали некоторые из читателей.

Кстати, даже когда 68-летнему Газманову пришлось отменить из-за коронавируса свои концерты, певец все равно сохранял позитивный настрой. Он призвал подписчиков искать положительное в сложившейся обстановке. К примеру, освободившееся из-за карантина и отмены мероприятий время использовать для общения с семьей, «подумать о жизни, о вечном».