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Марина Газманова трогательно поздравила мужа с 68-летием

Супруга музыканта посвятила любимому человеку проникновенные слова.

Марина Газманова трогательно поздравила мужа с 68-летием
Марина Газманова тепло поздравила мужа с праздником/globallookpress.com

Супруга музыканта Олега Газманова Марина посвятила очень трогательные слова своему супругу в Instagram. 22 июля певцу исполнилось 68 лет. По словам Марины Газмановой, в ее муже собраны все лучшие черты. Она нашла в нем одновременно друга, любовника, добытчика, отца детей и человека, который, как она выразилась, может сдерживать ее женского дракона. Именно муж умеет развеселить Марину Газманову, как никто другой.

«Это точно наш случай, когда мы стоим в неглиже в поле, дом догорает, а мы смеёмся и шутим, обернувшись в твои ясные дни! Тьфу, тьфу, тьфу! Спасибо, что моё женское хочу совпадает с твоим мужским могу! Без тебя я не полетала бы на парашюте (боюсь высоты), не покаталась бы на горных лыжах (по той же причине), не плутала бы во всех городах мира (перестраховщица) и не смогла бы найти самые интересные неизведанные места», — заявила Марина Газманова.

Жена музыканта отметила, что если бы не муж, то она точно никогда не решилась выпить кружку нефильтрованного пива с жареным хлебом и чесноком на берегу Балтийского моря ночью. Как сказала девушка, она бы очень хотела, чтобы время не мчалось так быстро.

Добавим, что в свой 68-й день рождения Олег Газманов даст концерт в родном Балтийске. Музыканту впервые предстоит выступать перед зрителями в свой личный праздник.

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Балтийскдень рожденияМарина ГазмановаОлег Газманов

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Марина Газманова трогательно поздравила мужа с 68-летием
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