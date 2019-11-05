Рыжая бестия: дочка Олега Газманова превратилась в огненную красавицу

Хотя дочке известного певца Олега Газманова Марианне нет еще и 16 лет, она уже успешно разбивает сердца подростков по всей стране. Девушка на удивление быстро сумела из гадкого утенка превратиться в прекрасного, огненного рыжего лебедя. Супруга артиста поделилась фотографиями дочки в своем официальном аккаунте Instagram.

Марина Муравьева-Газманова сравнила свою дочь с богиней красоты Венерой, а после пожалела, что итальянский живописец Боттичелли не родился в 21 веке и не застал красоту ее дочери.

На фото юная Марианна позирует, распустив рыжие кудри. Девушка учится в школе с театральным уклоном, где осваивает пение, танцы и актерское мастерство.

В конце лета Олег Газманов рассказал, что свой «отцовский минимум» он выполнил и поддаваться модной тенденции заводить максимум детей пока не намерен.