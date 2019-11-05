ЗВЕЗДЫ

Рыжая бестия: дочка Олега Газманова превратилась в огненную красавицу

Супруга артиста поделилась фотографиями повзрослевшей дочки.

Рыжая бестия: дочка Олега Газманова превратилась в огненную красавицу
Марианна Газманова. Фото: instagram.com/marinagazmanova/

Хотя дочке известного певца Олега Газманова Марианне нет еще и 16 лет, она уже успешно разбивает сердца подростков по всей стране. Девушка на удивление быстро сумела из гадкого утенка превратиться в прекрасного, огненного рыжего лебедя. Супруга артиста поделилась фотографиями дочки в своем официальном аккаунте Instagram.

Марина Муравьева-Газманова сравнила свою дочь с богиней красоты Венерой, а после пожалела, что итальянский живописец Боттичелли не родился в 21 веке и не застал красоту ее дочери.

На фото юная Марианна позирует, распустив рыжие кудри. Девушка учится в школе с театральным уклоном, где осваивает пение, танцы и актерское мастерство.

В конце лета Олег Газманов рассказал, что свой «отцовский минимум» он выполнил и поддаваться модной тенденции заводить максимум детей пока не намерен.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марианна ГазмановаОлег ГазмановРодион Газманов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рыжая бестия: дочка Олега Газманова превратилась в огненную красавицу
Интересно?
Поделись с друзьями: