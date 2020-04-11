«На себя не похож»: муж Насти Ивлеевой опубликовал фото без линз

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) впервые с момента своих первых выступлений снял белые линзы. Все это время поклонникам оставалось только догадываться, какого цвета глаза у хип-хоп исполнителя.

Муж блогера и телеведущей Насти Ивлеевой появлялся на сцене сначала в очках, а потом в белых линзах. После того, как фото без линз появились в инстаграме исполнителя, поклонники увидели, что глаза у артиста на самом деле карие. Подписчики тут же отреагировали на естественный облик Элджея.

«Лол ты не слепой», — прокомментировал один из фанатов.

«На себя не похож», — отметила поклонница.

Даже супруга певца не удержалась от комментария.

«Без линз непривычно как-то», — отметила Настя Ивлеева.

Прием загадочности сработал так же, как когда-то и с Витасом, который долгое время прятал под одежной свою шею, после чего пошел слух, что своим высоким голосом артист обязан жабрам на шее.

Но в случае с Алексеем многим стало понятно, что со зрением у него все в порядке, когда он выбрал себе в спутницы жизни телеведущую Настю Ивлееву, красоту которой не оценит разве что слепой.