«Тот самый контент!!!»: Ивлеева и Волочкова порадовались выпавшему снегу

В Москве с приходом весны пришла и зима — 31 марта жители столицы обнаружили за окном настоящие сугробы, которых особо не наблюдали зимой. Пришедший снегопад многих звезд шоу-бизнеса очень порадовал. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сняла смешное видео о том, как она лепит снеговика на своем приусадебном участке.

Довольная звезда Инстаграма с удовольствием скатала снежные комья — ей удалось весело разбавить поднадоевший в изоляции «день сурка».

«Тот самый контент!!!», «Спасибо, что делаешь наш карантин веселее», «Такая довольная!», «Настюшка, ты просто огонь-баба, поднимешь настроение!», «Спасибо за позитив, Настюнь. Не болей!», «Огонь!» — прокомментировали некоторые читатели микроблога Ивлеевой.

А знаменитая балерина Анастасия Волочкова с утра тоже поспешила запечатлеть зимний пейзаж. Танцовщица и сама позировала на фоне «зимы» — в купальнике и тапочках.

«Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели», — сообщила она.

Выпавший снег разнообразил будни в изоляции не только Ивлеевой и Волочковой. Многие звезды поделились в своем Инстаграме снимками белоснежных сугробов.